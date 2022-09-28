Беглов пообещал брать на личный контроль "спорные ситуации" при мобилизации

Петербургский губернатор Александр Беглов призвал горожан информировать его о возникающих проблемах в связи с частичной мобилизацией, в том числе и посредством обращений на личную страницу во "ВКонтакте".

"Одна из моих главных задач, как руководителя городской призывной комиссии, добиться полного соблюдения требований законов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Беглова. Губернатор пообещал следить за соблюдением социальных и трудовых прав мобилизованных петербуржцев и "заботиться об их семьях".

"Обращаюсь к тем, кто получил повестку, но по разным причинам не подлежит мобилизации: отправляясь в военкомат, возьмите документы, подтверждающие ваше право на отсрочку", — призвал Беглов горожан и предложил писать "обо всех спорных ситуациях" на его страницу во "ВКонтакте". При этом он пообещал брать на личный контроль каждое такое сообщение.

Ранее Беглов посетил военкомат Адмиралтейского района. Целью визита стала проверка хода частичной мобилизации.