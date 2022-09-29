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Новости 9:42

Володин: Резервистам, состоящим на учёте, запрещён выезд из страны без разрешения военкомата

фото ЗакС политика Володин: Резервистам, состоящим на учёте, запрещён выезд из страны без разрешения военкомата

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прояснил появившуюся в СМИ "противоречивую" информацию о том, могут ли граждане, подлежащие мобилизации, выезжать за пределы страны. Пояснения приведены в Telegram-канале думского спикера в четверг, 29 сентября.

Всем, кто обращается к нему в комментариях с подобными вопросами, он предложил изучить статью 21 Федерального закона о мобилизации. Согласно её положениям, всем, кто стоит на воинском учёте, с момента объявления в стране мобилизации "воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов".

Этой информацией должны руководствоваться все военнообязанные граждане, заключил Володин.

Обновлено в 12:00.

Володин получил разъяснение от Минобороны, согласно которому положения статьи 21 ФЗ о мобилизации не применяются ввиду частичного призыва, ввиду чего передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов.

Напомним, ранее ЗАКС.Ру рассказывал, кто и как помогает ошибочно мобилизованным петербуржцам.


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