ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:03

Министр спорта: Спортсмены максимально мобилизованы, но определённые меры защиты будут

фото ЗакС политика Министр спорта: Спортсмены максимально мобилизованы, но определённые меры защиты будут

Руководитель Министерства спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены, как и остальные категории граждан, также подлежат мобилизации, однако ведомство будет работать над вопросом их отсрочки, передаёт "Матч ТВ".

"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка", - поделился Матыцин.

Отметим, днём ранее два петербургских фигуриста - Дмитрий Алиев и Макар Игнатов - получили повестки в военкомат.

Также стало известно, что актёры кино, театра, артисты балета и музыканты могут быть призваны в рамках мобилизации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама