Министр спорта: Спортсмены максимально мобилизованы, но определённые меры защиты будут

Руководитель Министерства спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены, как и остальные категории граждан, также подлежат мобилизации, однако ведомство будет работать над вопросом их отсрочки, передаёт "Матч ТВ".

"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка", - поделился Матыцин.

Отметим, днём ранее два петербургских фигуриста - Дмитрий Алиев и Макар Игнатов - получили повестки в военкомат.

Также стало известно, что актёры кино, театра, артисты балета и музыканты могут быть призваны в рамках мобилизации.