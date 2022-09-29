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Новости 10:40

"Красный треугольник" могут признать региональным памятником архитектуры

фото ЗакС политика "Красный треугольник" могут признать региональным памятником архитектуры

Пребывающий по большей части в запустении промышленный комплекс "Красный треугольник" на набережной Обводного канала могут включить в реестр объектов культурного наследия регионального значения, указывается в историко-культурной экспертизе, приведённой на сайте КГИОП.

"Экспертируемый объект культурного наследия представляет собой чётко локализуемый на исторически сложившейся территории комплекс памятников", — приводит 78.ru заявление специалиста в области промышленной архитектуры Маргариты Штиглиц.

Она уверена, что "Красный треугольник" имеет все качества для попадания в перечень региональных памятников архитектуры. Пока что комплекс пребывает в статусе выявленного памятника. В случае если его признают региональным объектом культнаследия, можно будет приступить к работам по его реставрации и сохранению.

Напомним, ранее петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что на территории завода "Красный треугольник" может появиться новое общественно-деловое пространство.


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