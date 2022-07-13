В "Красном треугольнике" хотят обустроить общественно-деловое пространство

На территории завода "Красный треугольник" может появиться новое общественно-деловое пространство, известил у себя в Telegram-канале петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков. Сроков реализации проекта он, впрочем, не назвал.

Заниматься данным вопросом будет лично Поляков, поскольку на участке, где расположен бывший завод, находятся различного рода промышленники, в работе которых задействовано не меньше тысячи человек. Данный вид деятельности приносит бюджету города более 11 млрд рублей ежегодно. В связи с этим, уверен Поляков, промышленный сектор объекта следует развивать и далее.

"Задачи понятны: восстановить объект культурного наследия, вовлечь его в хозяйственный оборот и превратить в новое общественно-деловое пространство, сохранив существующий промышленный кластер. Есть разные пути преобразования этой территории, цель одна — дать горожанам возможность отдыхать и работать в пространстве обновлённого "Красного треугольника", — представил свою позицию по вопросу вице-губернатор.

Напомним, завод "Красный треугольник" представляет собой памятник промышленной архитектуры, в который входят свыше 150 заводских корпусов и вспомогательных построек. После того, как в 1997 году завершилась приватизация объекта, его поделили между десятками собственников.

Последние несколько лет на территории давно пребывающего в аварийном состоянии завода постоянно происходят пожары. Кроме того, в феврале текущего года частично обрушился фасад "Красного треугольника", выходящий на Обводный канал. Тогда пострадала женщина.