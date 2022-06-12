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Новости 12 июня, 17:43

В Петербурге снова загорелся корпус "Красного треугольника"

фото ЗакС политика В Петербурге снова загорелся корпус "Красного треугольника"

Пожар повышенного уровня сложности (1БИС) в эти минуты тушат на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, к работе привлекли 45 специалистов и 9 машин. В доме 134к7 по набережной Обводного канала горит площадь более ста кв. метров.

Отметим, что краснокирпичные корпуса производственного комплекса признаны объектом культурного наследия, и тем не менее пожары и иные аварии случаются в его пределах случаются регулярно. КГИОП в настоящее время судится с полицией из-за ее систематического нежелания возбуждать дела в подобных случаях, последний из которых имел место на прошлой неделе. Смольный так и не смог найти покупателя для этого объекта.


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