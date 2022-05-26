КГИОП оспаривает отказы полиции возбуждать дела из-за пожаров и обрушений в зданиях-памятниках

Сотрудники КГИОП добиваются возбуждения дел в связи с двумя инцидентами, имевшими место в нынешнем году в зданиях, которые признаны объектами культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба комитета, одну из жалоб направили в прокуратуру Петродворцового района из-за того, что дело не возбудили в связи с апрельским пожаром, полностью уничтожившим деревянную дачу Максимова в Ломоносове. Чиновники считают, что проверка обстоятельств происшествия была неполной, а также не согласны с выводами УМВД по Петродворцовому району, согласно которым событие преступления "отсутствовало".

Недовольны в Смольном бездействием силовиков и по поводу обрушения фасада бывшего завода "Красный треугольник", случившегося в феврале после систематических правонарушений, которые годами выявлялись на территории промышленного комплекса. Из-за отсутствия у полиции Адмиралтейского района интереса к последним событиям на "Красном треугольнике" КГИОП тоже подготовил заявление в районную прокуратуру.

фото: kgiop.gov.spb.ru