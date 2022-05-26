ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:26

КГИОП оспаривает отказы полиции возбуждать дела из-за пожаров и обрушений в зданиях-памятниках

фото ЗакС политика КГИОП оспаривает отказы полиции возбуждать дела из-за пожаров и обрушений в зданиях-памятниках

Сотрудники КГИОП добиваются возбуждения дел в связи с двумя инцидентами, имевшими место в нынешнем году в зданиях, которые признаны объектами культурного наследия. 

Как сообщает пресс-служба комитета, одну из жалоб направили в прокуратуру Петродворцового района из-за того, что дело не возбудили в связи с апрельским пожаром, полностью уничтожившим деревянную дачу Максимова в Ломоносове. Чиновники считают, что проверка обстоятельств происшествия была неполной, а также не согласны с выводами УМВД по Петродворцовому району, согласно которым событие преступления "отсутствовало".

Недовольны в Смольном бездействием силовиков и по поводу обрушения фасада бывшего завода "Красный треугольник", случившегося в феврале после систематических правонарушений, которые годами выявлялись на территории промышленного комплекса. Из-за отсутствия у полиции Адмиралтейского района интереса к последним событиям на "Красном треугольнике" КГИОП тоже подготовил заявление в районную прокуратуру.

фото: kgiop.gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама