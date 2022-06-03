Спасатели потушили пожар в корпусе "Красного треугольника"

В одном из корпусов завода "Красный треугольник" на Обводном канале вечером 3 июня произошел пожар, сообщили региональном МЧС. Как уточнили в пресс-службе, от получения известий о возгорании до его ликвидации прошло полчаса.

"На четвертом этаже неэксплуатируемого здания происходило горение мусора на площади 20 кв. метров. В 19:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — поведали в МЧС.

К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

В феврале при обрушении части стены "Красного треугольника" пострадала проходившая мимо женщина. В конце мая КГИОП сообщил о подготовке жалобы в прокуратуру на бездействие силовиков в связи с февральским инцидентом.