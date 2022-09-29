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Новости 10:58

Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном

фото ЗакС политика Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном

В Астраханской области на границе с Казахстаном в ближайшее время будет открыт мобильный пункт мобилизации граждан, информирует РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление властей региона.

Контрольно-пропускной пункт "Караузек" расположен в Красноярском районе Астраханской области. На данный момент там на многие километры растянулась очередь из желающих уехать за пределы России. Власти района ввели режим повышенной готовности.

Напомним, что мобильные военкоматы работают на российско-грузинской границе в районе КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, а также в пункте пропуска "Торфяновка" на границе с Финляндией в Ленинградской области.


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