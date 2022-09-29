ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:08

Депутаты Госдумы получили приглашения на 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием Путина

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы получили приглашения на 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием Путина

Депутаты Государственной думы РФ получили приглашения в Кремль на мероприятие с участием президента Владимира Путина, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заявление депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Встреча должна пройти уже завтра, 30 сентября. Тематика мероприятия не конкретизируется.

Отметим, что некоторое время назад в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о проведении внепланового заседания 3 октября в связи с итогами плебисцитов. Уже на следующий день состоится плановое заседание Совета Федерации, в ходе которого также могут поднять вопрос о присоединении новых территорий к РФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама