Депутаты Госдумы получили приглашения на 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием Путина

Депутаты Государственной думы РФ получили приглашения в Кремль на мероприятие с участием президента Владимира Путина, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заявление депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Встреча должна пройти уже завтра, 30 сентября. Тематика мероприятия не конкретизируется.

Отметим, что некоторое время назад в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о проведении внепланового заседания 3 октября в связи с итогами плебисцитов. Уже на следующий день состоится плановое заседание Совета Федерации, в ходе которого также могут поднять вопрос о присоединении новых территорий к РФ.