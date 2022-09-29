Подписание договоров о присоединении новых территорий к РФ пройдёт в Кремле 30 сентября

В пятницу, 30 сентября, в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о присоединении новых территорий к России, известил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА "Новости".

"Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", - сообщил чиновник.

Отдельно Песков отметил, что выступление президента не является посланием Федеральному Собранию. Отдельно оно состоится позднее, в Кремле уточнят дату.

Ранее депутаты Государственной думы рассказали о получении приглашений на церемонию в Кремль.

Народные плебисциты о вхождении в состав РФ прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Согласно официальным результатам, регионы высказались за присоединение к России.