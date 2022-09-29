Правительство Петербурга пообещало единовременные выплаты мобилизованным горожанам

Петербургское правительство намерено установить единовременные выплаты жителям города, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщила вечером 28 сентября пресс-служба губернатора. Соответствующее решение было принято по итогам заседания в Смольном под руководством Александра Беглова.

"На совещании принято решение о единовременных выплатах призванным в ходе частичной мобилизации", — известили в Смольном. Сумма обещанных выплат в настоящее время неизвестна.

Также на заседании Беглов поручил подготовить необходимые нормативно-правовые акты для предоставления соцподдержки семьям мобилизованных петербуржцев. Кроме того, последние должны быть проинформированы о полагающихся им сейчас льготах и гарантиях.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания одобрили в третьем чтении возможность предоставления соцподдержки мобилизованным горожанам.