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Новости 15:59

Правительство Петербурга пообещало единовременные выплаты мобилизованным горожанам

фото ЗакС политика Правительство Петербурга пообещало единовременные выплаты мобилизованным горожанам

Петербургское правительство намерено установить единовременные выплаты жителям города, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщила вечером 28 сентября пресс-служба губернатора. Соответствующее решение было принято по итогам заседания в Смольном под руководством Александра Беглова.

"На совещании принято решение о единовременных выплатах призванным в ходе частичной мобилизации", — известили в Смольном. Сумма обещанных выплат в настоящее время неизвестна.

Также на заседании Беглов поручил подготовить необходимые нормативно-правовые акты для предоставления соцподдержки семьям мобилизованных петербуржцев. Кроме того, последние должны быть проинформированы о полагающихся им сейчас льготах и гарантиях.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания одобрили в третьем чтении возможность предоставления соцподдержки мобилизованным горожанам.


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