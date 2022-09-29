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Новости 29 сентября, 19:34

Биржевой мост планируют открыть для движения в ноябре

фото ЗакС политика Биржевой мост планируют открыть для движения в ноябре

Ремонтные работы на Биржевом мосту идут без отставания от графика, что позволит открыть его для движения в намеченный срок — к концу ноября, сообщила 29 сентября пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко.

Как сообщается, к настоящему моменту специалисты завершили ремонт опор, пролетов, разводных крыльев, бетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также восстановили декор перил и фонарей. Кроме того, разводное крыло получило ортотропную плиту вместо бетонной, а привод разводного пролета стал гидравлическим вместо бывшего прежде электромеханического.

Благодаря новым гидроцилиндрам увеличится скорость разводки моста. Если раньше на подъем крыльев уходило девять минут, то теперь на это потребуется 3,5 минуты, добавили в Смольном. Полностью работы на Биржевом мосту планируется завершить к маю 2023 года.

Фото: gov.spb.ru


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