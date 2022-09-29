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Новости 29 сентября, 20:36

Путин заявил о необходимости вернуть домой необоснованно мобилизованных россиян

фото ЗакС политика Путин заявил о необходимости вернуть домой необоснованно мобилизованных россиян

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности 29 сентября признал наличие "многих вопросов" относительно проходящей частичной мобилизации и потребовал вернуть необоснованно призванных россиян по домам.

"В ходе мобилизационных мероприятий, от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", — приводит слова президента "Интерфакс".

Путин потребовал "вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания" в случае возникновения ошибок при мобилизации. "Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом службы там, где они действительно нужны, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем?" — поинтересовался он.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что частичной мобилизации подлежат исключительно граждане в запасе, отслужившие в армии, имеющие "востребованную" военно-учетную специальность и боевой опыт.

Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. По заявлению Минобороны, сделанному в четверг, мобилизованные и добровольцы должны привлекаться к "контролю и обороне освобожденных территорий" и использоваться в составе подразделений резерва и усиления.


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