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Новости 18:37

Минобороны поведало о задачах мобилизованных и добровольцев

фото ЗакС политика Минобороны поведало о задачах мобилизованных и добровольцев

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне и добровольцы после прохождения боевого слаживания займутся обороной занятых Вооруженными силами территорий, следует из заявления Минобороны от 29 сентября.

"После проведения боевого слаживания, подразделения укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, сейчас добровольцы и мобилизованные "приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач".

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан писать на его личную страницу во "ВКонтакте" о спорных ситуациях с военкоматами. Также правительство города анонсировало появление единовременных выплат мобилизованным, не указав, впрочем, их величину.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны


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