ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 29 сентября, 20:57

Федоровский городок подключат к водоснабжению в октябре

фото ЗакС политика Федоровский городок подключат к водоснабжению в октябре

Федоровский городок в Пушкине планируется подключить к сетям водоснабжения и водоотведения в октябре, следует из сообщения комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Как заявили в комитете, сейчас специалисты "Водоканала" реконструируют существующие сети на прилегающих к городку территориях, при этом проект исполнен на 85%.

В ходе работ строители реконструировали более 2 750 метров сетей водоснабжения и 1 700 метров сетей водоотведения, отметили в комитете. Для завершения начатого рабочим предстоит заменить еще километр канализации на Дворцовой улице.

"Реализация проекта обеспечит Федоровский городок качественным и надежным водоснабжением и водоотведением, открыв возможность принимать посетителей, размещать гостей, представителей российских и иностранных делегаций", — выразили уверенность в комитете.

Федоровский городок — комплекс построек в неорусском стиле, возведенных в Пушкине в 1913-1918 годах. В 2017 годах сообщалось о планах потратить на его реставрацию 2,8 миллиарда рублей.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама