Федоровский городок подключат к водоснабжению в октябре

Федоровский городок в Пушкине планируется подключить к сетям водоснабжения и водоотведения в октябре, следует из сообщения комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Как заявили в комитете, сейчас специалисты "Водоканала" реконструируют существующие сети на прилегающих к городку территориях, при этом проект исполнен на 85%.

В ходе работ строители реконструировали более 2 750 метров сетей водоснабжения и 1 700 метров сетей водоотведения, отметили в комитете. Для завершения начатого рабочим предстоит заменить еще километр канализации на Дворцовой улице.

"Реализация проекта обеспечит Федоровский городок качественным и надежным водоснабжением и водоотведением, открыв возможность принимать посетителей, размещать гостей, представителей российских и иностранных делегаций", — выразили уверенность в комитете.

Федоровский городок — комплекс построек в неорусском стиле, возведенных в Пушкине в 1913-1918 годах. В 2017 годах сообщалось о планах потратить на его реставрацию 2,8 миллиарда рублей.

Фото: gov.spb.ru