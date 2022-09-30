Беглов анонсировал единовременные выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей

Смольный принял дополнительные меры по поддержке мобилизованных петербуржцев и их ближайших родственников, информирует пресс-служба аппарата губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Военнослужащие получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а добровольцы — 300 тысяч рублей. Кроме того, всем бесплатно выдадут обмундирование.

"У города сейчас три задачи. Выполнить задание, которое поставлено перед регионами Министерством обороны. Обеспечить соблюдение тех критериев частичной мобилизации, которые определил президент России. И обеспечить надежный тыл нашим бойцам — позаботиться об их семьях", - высказался Беглов.

Также Смольный решил поддержать мобилизованных и другими способами. Их детям будет положено бесплатное питание в учреждениях образования и бесплатный проезд на транспорте. Родители освобождаются от оплаты каких-либо услуг в детсадах. Детям также предоставят путёвки в лагеря. Наконец, мобилизованные смогут получить регистрацию в ЗАГСах в течение одних суток.

Следить за исполнением поставленных задач Беглов поручил районным главам.

Напомним также, что в свою очередь власти Ленобласти объявили, что мобилизованным выплатят дополнительно по 100 тысяч рублей, ещё 27 сентября.