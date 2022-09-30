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Бастрыкин поручил проверить информацию о стройке в природоохранной зоне Сестрорецка

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить информацию о стройке в природоохранной зоне Сестрорецка

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым изучить информацию о застройке природоохранной зоны в Сестрорецке, информирует пресс-служба СК.

Градозащитники забили тревогу из-за начала работ в лесу Сестрорецка, где, несмотря на запрет на изменение рельефа, срублены сосны и вырыт котлован. Активисты просят проверить законность перехода земельного участка в частные руки.

Как итог, Бастрыкин поставил перед и. о. главы ГСУ СК России по Петербургу Мариной Парастаевой задачу организовать проверку изложенных выше сведений и доложить ему о результатах.

Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК.


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