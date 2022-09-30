Смольный собирается потратить на мебель до 6,8 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга озаботилась покупкой новой мебели. На обновление интерьеров в кабинетах Смольного собираются потратить до 6,8 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 29 сентября. Чиновники закупают столы, тумбы, шкафы и другие предметы мебели.

Всего в администрации губернатора собираются купить более 110 предметов мебели: столы, тумбы, столы для заседаний, шкафы, гардеробы, кресла и диваны. Самыми дорогими покупками станут угловой диван, который оценили в 228 тысяч рублей, стойка рецепции за 274 тысячи рублей, а также шкаф с полками за 325 тысяч рублей. Дорогих материалов при изготовлении использовать не планируется. В основном вся закупаемая мебель будет выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности.

В администрации губернатора новую мебель планируют получить не позднее начала декабря этого года. Заявки от поставщиков будут приниматься до 7 октября.

Константин Леньков