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Новости 11:08

Смольный собирается потратить на мебель до 6,8 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный собирается потратить на мебель до 6,8 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга озаботилась покупкой новой мебели. На обновление интерьеров в кабинетах Смольного собираются потратить до 6,8 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 29 сентября. Чиновники закупают столы, тумбы, шкафы и другие предметы мебели.

Всего в администрации губернатора собираются купить более 110 предметов мебели: столы, тумбы, столы для заседаний, шкафы, гардеробы, кресла и диваны. Самыми дорогими покупками станут угловой диван, который оценили в 228 тысяч рублей, стойка рецепции за 274 тысячи рублей, а также шкаф с полками за 325 тысяч рублей. Дорогих материалов при изготовлении использовать не планируется. В основном вся закупаемая мебель будет выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности.

В администрации губернатора новую мебель планируют получить не позднее начала декабря этого года. Заявки от поставщиков будут приниматься до 7 октября.

Константин Леньков


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