Михалков просит об отсрочке призыва для кинематографистов, занятых на съёмках "общественно значимых проектов"

Режиссёр Никита Михалков обратился к главе кабинета министров Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку от призыва специалистам киноотрасли, "которые работают на съёмках общественно значимых проектов", передаёт ТАСС.

В то же время кинодеятель указывает, что "не просит ни для кого освобождения от армии", а только дать возможность закончить съёмки кино с "художественной и нравственной ценностями".

Отдельно Михалков отмечает, что многие фильмы снимают за счёт государственных средств, поэтому кинематографистам следует закончить начатую работу. Он напомнил о военных съёмках и фильмах времён ВОВ.

"Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актёры, режиссёры, сценаристы, которые работали над фильмами, - все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя всё это, большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент", - подчеркнул Михалков.

Ранее стало известно, что актёры кино, театра, артисты балета и музыканты могут быть призваны в рамках мобилизации.

Фото: скриншот программы "Бесогон.ТВ" / YouTube