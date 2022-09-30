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Новости 11:18

Михалков просит об отсрочке призыва для кинематографистов, занятых на съёмках "общественно значимых проектов"

фото ЗакС политика Михалков просит об отсрочке призыва для кинематографистов, занятых на съёмках "общественно значимых проектов"

Режиссёр Никита Михалков обратился к главе кабинета министров Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку от призыва специалистам киноотрасли, "которые работают на съёмках общественно значимых проектов", передаёт ТАСС.

В то же время кинодеятель указывает, что "не просит ни для кого освобождения от армии", а только дать возможность закончить съёмки кино с "художественной и нравственной ценностями".

Отдельно Михалков отмечает, что многие фильмы снимают за счёт государственных средств, поэтому кинематографистам следует закончить начатую работу. Он напомнил о военных съёмках и фильмах времён ВОВ.

"Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актёры, режиссёры, сценаристы, которые работали над фильмами, - все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя всё это, большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент", - подчеркнул Михалков.

Ранее стало известно, что актёры кино, театра, артисты балета и музыканты могут быть призваны в рамках мобилизации.

Фото: скриншот программы "Бесогон.ТВ" / YouTube


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