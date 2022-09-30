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Новости 12:58

Норвегия готова при необходимости закрыть последний КПП, связывающий РФ с ЕС

фото ЗакС политика Норвегия готова при необходимости закрыть последний КПП, связывающий РФ с ЕС

Норвегия не исключает закрытия своей сухопутной границы с Россией: пока что пограничный пункт "Стурскуг", примыкающий к Мурманской области, остаётся открытым. Это последняя точка, соединяющая РФ с Евросоюзом.

"При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и ситуация иная. "Стурскуг" — наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает", — указывается в заявлении главы министерства юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

Кроме того, норвежские власти обеспокоены тем, что объявленная в России мобилизация будет способствовать случаям незаконного пересечения границы за пределами имеющегося КПП. Мониторить ситуацию по периметру будет специальный полицейский вертолёт.

Напомним, что с 30 сентября Финляндия перестала пускать через границу российских туристов. Власти страны допустили отмену виз на границе.


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