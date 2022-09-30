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Новости 13:30

В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву

фото ЗакС политика В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву

Столичные правоохранители задержали на одной из станции метро беременную научную журналистку Асю Казанцеву, сообщила она правозащитникам "ОВД-Инфо"*.

По всей видимости, в отделе ей предстоит некая "воспитательная беседа", предположила популяризатор науки.

"Ну вот, опять задержали. На этот раз в метро "Пионерская", по камерам. Сначала сказали, что как призывника (!), но потом уточнили, что из-за референдумов", — написала Казанцева у себя в соцсетях.

Не так давно организаторы лекций Казанцевой столкнулись с проблемами из-за её пацифистских убеждений. Последний раз её петербургская лекция состоялась, но в секретном месте.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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