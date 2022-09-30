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Новости 14:24

Суд снял с рассмотрения жалобу адвоката Юрия Шевчука на решение по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Суд снял с рассмотрения жалобу адвоката Юрия Шевчука на решение по делу о дискредитации армии

Верховный суд Башкирии снял с рассмотрения жалобу адвоката лидера ДДТ Юрия Шевчука на решение о привлечении его к административной ответственности по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), информирует пресс-служба суда.

"Материалы дела направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков", - отчитались в пресс-службе.

Напомним, административное дело на музыканта завели в мае. Заседание по нему состоялось только в августе из-за того, что протокол возвращали полицейским, а впоследствии перенаправляли в Петербург. На заседание лидер ДДТ не явился и не стал в нем участвовать по видеосвязи. В итоге Советский райсуд Башкирии оштрафовал его на 50 тысяч рублей.


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