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Новости 14:53

С 1 октября "Водоканал Петербурга" начнёт постепенно отключать фонтаны

фото ЗакС политика С 1 октября "Водоканал Петербурга" начнёт постепенно отключать фонтаны

Начиная с 1 октября ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" будет постепенно отключать городские фонтаны и переводить их в зимний режим, сообщает пресс-служба Смольного.

Зимняя консервация фонтанных комплексов представляет собой ряд технических мер, которые принимаются для защиты оборудования от морозов. Во время процедур из труб сливается вся вода, демонтируется насосная станция и подсветка, а сами фонтаны герметизируют. 

Первыми отключат комплексы на Московской площади и площади Ленина, а также светомузыкальные фонтаны в Кронштадте и Петергофе и фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке. Остальные останутся включенными вплоть до 17 октября — но только в случае, если не ударят ранние заморозки.

В этом сезоне "Водоканал" восстановил ещё 10 фонтанов в рамках реализуемого плана. К примеру, один из них спустя почти полвека заработал в саду Сан-Галли. Работы продолжатся и в следующем году.


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