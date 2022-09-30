С 1 октября "Водоканал Петербурга" начнёт постепенно отключать фонтаны

Начиная с 1 октября ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" будет постепенно отключать городские фонтаны и переводить их в зимний режим, сообщает пресс-служба Смольного.

Зимняя консервация фонтанных комплексов представляет собой ряд технических мер, которые принимаются для защиты оборудования от морозов. Во время процедур из труб сливается вся вода, демонтируется насосная станция и подсветка, а сами фонтаны герметизируют.

Первыми отключат комплексы на Московской площади и площади Ленина, а также светомузыкальные фонтаны в Кронштадте и Петергофе и фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке. Остальные останутся включенными вплоть до 17 октября — но только в случае, если не ударят ранние заморозки.

В этом сезоне "Водоканал" восстановил ещё 10 фонтанов в рамках реализуемого плана. К примеру, один из них спустя почти полвека заработал в саду Сан-Галли. Работы продолжатся и в следующем году.