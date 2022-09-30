Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных россиян "всем необходимым"

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал глав российских регионов обеспечить мобилизованных граждан всем необходимым, сообщила 30 сентября пресс-служба СПЧ..

"В соцсетях немало сообщений о необходимости мобилизованным самим покупать себе экипировку и медикаменты на фронт, о пустеющих полках "Военторгов" и тратах в 100 тысяч рублей", — заявил Фадеев и назвал подобную ситуацию "ненормальной".

"Я напомню, что ответственны за мобилизацию не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов, — продолжил глава СПЧ. — Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них". В качестве положительных примеров он привел губернатора Новгородской области Андрея Никитина и губернатора Кировской области Александра Соколова.

В завершение Фадеев обратился к губернаторам с призывом "обеспечить бойцов всем необходимым", добавив о необходимости "немедленно снять напряжение в обществе по этой теме".

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей, а также анонсировал иные меры поддержки.

Фото: Telegram-канал Минобороны России