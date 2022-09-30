Повестки о частичной мобилизации могут направляться по месту работы

Вручать повестки мобилизуемым гражданам могут в числе прочих и сотрудники отдела кадров на работе, сообщил 30 сентября Telegram-канал портала "Объясняем.рф".

Как отмечается, повестка "может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации". При этом получить ее сможет только мобилизуемый и исключительно под подпись.

В случае, если вручить повестку на работе не представляется возможным (например, из-за того, что работник находится в отпуске), отдел кадров должен вернуть ее обратно в военкомат.

Как следует из заявления заместителя военного комиссара Петербурга Ильфата Абзалова, к настоящему моменту план по мобилизации в городе выполнен на 30 %. Повестки вручены восьми тысячам человек, при этом замвоенкома насчитал только восемь ошибок при призыве.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"