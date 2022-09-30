В Петербурге почти на треть выполнили план по мобилизации

Порядка 8 тысяч петербуржцев получили повестки на мобилизацию, заявил заместитель военного комиссара Петербурга, полковник Ильфат Абзалов на брифинге 30 сентября. План по мобилизации в регионе, по его словам, выполнен на 30%.

Абзалов рассказал, что в Петербурге есть ошибки при мобилизации, но они оперативно решаются. На сегодняшний день насчитали 8 подобных случаев. Некоторые из них связаны с наличием у мобилизуемых более четырех детей или родственников на иждивении.

- Мобилизация в нашей стране не проводилась длительное время. Ошибки и с нашей, и со стороны граждан имеются. Со всеми мы подробно разбираемся и принимаем меры для их устранения. <...> Ни в коем случае ничего бояться не надо. В соответствии с врученной повесткой обязательно явиться в военный комиссариат. Если кто-то считает ,что он незаконно призван, к примеру, как у нас происходит со студентами, при себе иметь документы, подтверждающие факт того, что них есть законные основания на сегодняшний день не призываться по мобилизации, - заявил полковник.

Ранее президент Владимир Путин потребовал вернуть домой всех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.

Заместитель военного комиссара также напомнил о 328 статье Уголовного кодекса, по которой "уклонистам" может грозить до 2 лет лишения свободы. После получения повестки в военкомат нужно явиться в течение трех дней, добавил он.

- Всем тем, кому была вручена повестка и всем тем, кто не является — однозначно учтены, по завершению всех основных мероприятий, связанных с призывом по мобилизации, будут приниматься соответствующие меры, - отметил Абзалов.

Полковник Абзалов проговорил, что в рамках мобилизации на службу не призывают срочников, даже если они добровольно заявили о желании отправиться на Украину. Туда смогут попасть лишь лица, которые находятся в запасе, имеют боевой опыт, а также имеют категорию годности А и Б. В первую очередь нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и другие специалисты.

Также на брифинге обсудили обмундирование будущих бойцов. Ранее СМИ сообщали, что мобилизованным в военкоматах якобы говорят о необходимости самостоятельно покупать бронежилеты и приборы ночного видения. Из-за ажиотажа цены в военторгах взлетели в несколько раз и привлекли внимание ФАС. Абзалов не стал прямо отвечать на вопрос об укомплектованности спецсредствами, отметив, что это зависит от конкретной воинской части. Полковник посоветовал мобилизованным иметь при себе предметы гигиены и еду с расчетом минимум на одни сутки.

Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что военнослужащие, которые примут участие в специальной военной операции на территории Украины получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Добровольцы смогут получить в три раза больше. Кроме того, всем будет выдано бесплатное обмундирование.

Константин Леньков