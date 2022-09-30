Путин подписал документы о вхождении в состав России четырех регионов

Президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Церемония состоялась в пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля.

На мероприятие были приглашены главы регионов, депутаты Госдумы, сенаторы, руководители администрации президента, представители конфессий.

"Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Мы подписываем договоры о принятии этих регионов в состав Российской Федерации. Уверен, что Федеральное Собрание это поддержит", - заявил президент в своем выступлении.

Он также призвал Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров, но отметил, что возвращение вновь присоединенных территорий на них обсуждаться не будет.

"Выбор народов обсуждать не будем. Он сделан, Россия его не предаст", - сказал Путин.

Договоры должны ратифицировать Госдума и Совет Федерации. Ближайшее заседание нижней палаты парламента пройдет в понедельник, 3 октября. На следующий день соберется верхняя палата.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Через три дня после этого Россия начала военную спецоперацию на Украине.