ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:26

IT-специалисты стали получать извещения об отсрочках от мобилизации через "Госуслуги"

фото ЗакС политика IT-специалисты стали получать извещения об отсрочках от мобилизации через "Госуслуги"

Специалистам в сфере IT стали приходить уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации через портал "Госуслуги", пишет 30 сентября ТАСС со ссылкой на имеющуюся копию текста.

"Вы включены в список на отсрочку от мобилизации, который направлен в Минобороны", — говорится в присылаемом извещении.

При этом решение о предоставлении отсрочки остается в компетенции Министерства обороны. "Если вам пришла повестка, при явке в военкомат возьмите с собой документы: паспорт, документ воинского учета, оригинал или заверенную копию трудового договора, диплом о получении высшего образования", — информируют получателей авторы рассылки.

Работники IT-компаний должны предоставить справку с места работы о том, что они заняты разработкой IT-решений или же обеспечением функционирования информационной инфраструктуры. От сотрудников операторов связи потребуют справку о том, что они задействованы в обеспечении работы функционирования отдельных сооружений связи общего пользования и центров обработки данных. Также они должны будут предоставить заверенную копию выписки из реестра об аккредитации IT-компаний или же копию лицензии работодателя на оказание услуг связи.

Ранее Минцифры опубликовало перечень специальностей, обладатели которых смогут претендовать на получение отсрочки от частичной мобилизации. Также ведомство запустило на портале "Госуслуги" форму для подачи IT-специалистами заявлений на освобождение от частичной мобилизации.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама