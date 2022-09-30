Страны Евросоюза осудили присоединение к России четырех субъектов

В ответ на подписание 30 сентября договора о присоединении к России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, Евросовет опубликовал заявление с осуждением произошедшего. В документе говорится о неприятии странами Евросоюза произошедшего и анонсируется усиление давления на Россию.

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины", — гласит сообщение Евросовета.

В тексте заявления выражается мнение, что своими действиями "Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", а решение о вхождении в состав страны четырех новых регионов называется "недействительным" и не способным иметь "какую-либо юридическую силу".

Евросовет также пообещал усилить ограничения против России в ответ на принимаемые ей шаги. В то же время в документе содержится обещание и впредь оказывать поддержку Украине.

"Мы вновь заявляем, что Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", — говорится в заявлении.

Ранее президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.