Матвиенко: Сенаторы от новых субъектов войдут в Совфед на днях

Состав Совета Федерации в ближайшие дни пополнится восемью новыми членами от четырех новых субъектов страны, сообщило 30 сентября РИА "Новости" со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

"Я рада еще и тому, что к нам в Совет Федерации придёт восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта", — цитирует агентство заявление председателя СФ.

По словам Матвиенко, сейчас готовятся флаги новых субъектов, которые будут установлены в здании верхней палаты парламента. "Сейчас уже изготавливаются флаги этих новых субъектов РФ. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации", — сообщила она.

Ранее президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.