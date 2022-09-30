ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:59

Матвиенко: Сенаторы от новых субъектов войдут в Совфед на днях

фото ЗакС политика Матвиенко: Сенаторы от новых субъектов войдут в Совфед на днях

Состав Совета Федерации в ближайшие дни пополнится восемью новыми членами от четырех новых субъектов страны, сообщило 30 сентября РИА "Новости" со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

"Я рада еще и тому, что к нам в Совет Федерации придёт восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта", — цитирует агентство заявление председателя СФ.

По словам Матвиенко, сейчас готовятся флаги новых субъектов, которые будут установлены в здании верхней палаты парламента. "Сейчас уже изготавливаются флаги этих новых субъектов РФ. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации", — сообщила она.

Ранее президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама