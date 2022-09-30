В Ленобласти появились штабы для приема помощи мобилизованным

В Ленинградской области организована единая система по приему помощи мобилизованным жителям от граждан, сообщила 30 сентября пресс-служба администрации региона. Ее появление чиновники объяснили желанием избежать путаницы, проконтролировать доставку помощи в воинские части, а также необходимостью помешать мошенникам.

"Сейчас идет огромный запрос от жителей области, которые не хотят быть в стороне. Сбор такой помощи будет вестись через ресурсные добровольческие центры во всех районах области", — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, ранее созданный фонд "Ленинградский рубеж" пока принимает помощь от юридических лиц, но со следующей недели сможет получать переводы и от простых граждан.

Как ожидается, собранная помощь будет доставляться мобилизованным "через спецпредставителя губернатора Ленинградской области в зоне СВО Сергея Мачинского и под его ответственность". Таким же способом в части будут отправлять вещи, приобретенные на средства, собранные фондом "Ленинградский рубеж".

Ранее Дрозденко назначил Мачинского своим спецпредставителем для связи с воинскими частями в зоне СВО.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте