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Новости 10:19

Петербургская прокуратура запустила "горячую линию" по вопросам мобилизации

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура запустила "горячую линию" по вопросам мобилизации

Прокуратура Петербурга организовала телефонную "горячую линию" по вопросам и жалобам на мобилизацию, информирует пресс-служба ведомства. Также звонки принимают и районные отделения прокуратуры.

Оставить жалобу или задать интересующий вопрос желающие могут по единому номеру 8 (812) 315-48-53.

"По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия", — отмечается в сообщении надзорного органа.

Также о готовности выслушать жалобы петербуржцев заявлял городской глава Александр Беглов, попросивший оставлять сообщения на его странице во "ВКонтакте".

Добавим, накануне в ходе пресс-конференции заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что домой вернулись 8 ошибочно мобилизованных горожан.


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