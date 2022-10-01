Глава МВД наградил медалью ученика за помощь педагогам при стрельбе в школе Ижевска

Руководитель Министерства обороны РФ Владимир Колокольцев наградил ведомственной медалью "За вклад в укрепление правопорядка" ученика 10 "Б" класса школы № 88 Ижевска Александра Стерхова, который, будучи раненым, помогал учителям эвакуировать детей из учреждения во время стрельбы, передаёт пресс-служба МВД.

"Во время нападения на школу молодой человек проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни. Несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника появилась возможность оперативно начать эвакуацию", — отчитались в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, 26 сентября в школу в Ижевске ворвался вооружённый мужчина. Он убил 17 человек, из которых 11 - дети. Позже стало известно, что нападавший являлся выпускником данной школы. Известно, что у стрелка диагностировали шизофрению. Сам он во время инцидента покончил с собой.

На следующий после "ижевского колумбайна" день единоросс Константин Затулин на заседании Госдумы высказался за то, чтобы карать смертной казнью организаторов террористических актов в школах, детсадах, больницах, средних и высших учебных заведениях.