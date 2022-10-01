Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту застройки природной зоны в Сестрорецке

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за застройки природоохранной зоны в Сестрорецке, делится пресс-служба СК.

О том, что в лесу ведётся вырубка и вырыт котлован под будущий дом, Бастрыкину сообщили петербургские градозащитники.

После этого глава СК поручил и. о. главы ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой провести проверку заявленных фактов.

В Следкоме выяснили, что возведение дома велось по согласованию с петербургским комитетом по охране памятников (КГИОП). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Место стройки не конкретизируется.