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Новости 17:14

Петербургский студент вернулся домой после ошибочной мобилизации

фото ЗакС политика Петербургский студент вернулся домой после ошибочной мобилизации

Проживающий в Красносельском районе Петербурга студент, ранее ошибочно призванный в рамках частичной мобилизации, вернулся домой из части, известил у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Александр Беглов. С жалобой к градоначальнику обратилась мать молодого человека.

Студента призвали и отправили в часть, невзирая на очную форму обучения, отметил городской глава.

Беглов поручил провести проверку и связаться с частью, куда мобилизовали юношу. После этого родители привезли командованию справку, которая подтверждает очную форму обучения студента.

"Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой. Ещё раз напоминаю: если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы", — указал Беглов.

Напомним также, что петербургская прокуратура запустила горячую линию по вопросам мобилизации.


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