Дрозденко в течение часа будет общаться с жителями Ленобласти 3 октября

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведёт прямую телефонную линию с жителями региона в понедельник, 3 октября. Трансляцию будет вести телеканал ЛенТВ24.

Свои вопросы ленинградцы смогут задать градоначальнику в период с 16:00 до 17:00. Для того, чтобы попробовать связаться с Дрозденко, гражданам надо будет позвонить по номеру "006". Звонок должен осуществляться со стационарного телефона и только зарегистрированного в Ленобласти. Номер для связи по мобильному телефону — +7 (81361) 315-01.

В формате видеоконференцсвязи в трансляции будут участвовать главы администраций муниципальных образований региона.