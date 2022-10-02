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Новости 11:04

РКН рассказал о причинах блокировки SoundCloud

фото ЗакС политика РКН рассказал о причинах блокировки SoundCloud

Роскомнадзор заблокировал на территории России сервис SoundCloud по требованию Генпрокуратуры из-за материалов с недостоверной, по мнению надзорного ведомства, информацией о спецоперации на Украине, сообщил 2 октября "Интерфакс".

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий", — приводит информагентство сообщение РКН.

В Роскомнадзоре заявили, что "подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке". При этом в ведомстве отметили, что дважды направляли владельцам сервиса требования удалить запрещенную информацию.

Как следует из универсального сервиса РКН по блокировке страниц и сайтов, доступ к soundcloud.com был заблокирован согласно требованию Генпрокуратуры от 22 сентября.


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