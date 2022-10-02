Милонов рассказал про законопроект о возможности лишения депутатов Госдумы отсрочки от мобилизации

Депутат Виталий Милонов поведал о планах подготовить законопроект, который бы позволил лишать парламентариев отсрочки от частичной мобилизации в случае их пожелания участвовать в спецоперации на Украине, сообщило 2 октября РИА "Новости". По словам политика, сейчас законодательство исключает депутатов из числа подлежащих мобилизации, что создает проблемы желающим отправиться на СВО — в частности, к ним могут применяться санкции из-за отсутствия на заседаниях.

По словам Милонова, он говорил о существующей проблеме с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил проработать ситуацию занимающимся законодательством о депутатском статусе.

"Если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — заявил Милонов. По его словам, отправившиеся добровольцами на СВО депутаты не могут оформить свое отсутствие в Госдуме, поскольку такие командировки не предусмотрены законодательством.

"Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано", — поведал депутат. Он отдельно указал, что отправляющиеся на спецоперацию парламентарии не получают денег за службу в Донбассе и едут за собственный счет.

Милонов оказался в числе первой четверки депутатов Госдумы, изъявивших желание принять участие в спецоперации. Неделю назад он поделился впечатлениями от СВО.