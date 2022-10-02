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Новости 12:59

Дело против юриста Фейгина* по закону об иноагентах поступило в московский суд

фото ЗакС политика Дело против юриста Фейгина* по закону об иноагентах поступило в московский суд

На рассмотрение Хамовнического суда Москвы поступило административное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34.1 КоАП РФ) против юриста Марка Фейгина*, сообщил Avtozak LIVE в своем Telegram-канале.

Как отмечается на сайте Мосгорсуда, дело было зарегистрировано 28 сентября. Дата судебного заседания еще не определена.

Максимальное наказание по вменяемой Фейгину* статье составляет штраф в размере 10 тысяч рублей, если нарушение совершено впервые, и 50 тысяч рублей при повторном правонарушении. Юрист был внесен в список СМИ-иноагентов в начале апреля.

*Минюст внес Марка Фейгина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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