Конституционный суд признал законными договоры о вхождении четырех регионов в состав России

Конституционный суд рассмотрел договоры о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей и Луганской и Донецкой Народных Республик и признал их соответствующими закону, следует из сообщения, опубликованного 2 октября на сайте КС.

"Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", — говорится в соответствующем постановлении Конституционного суда.

Аналогичные постановления составлены в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении четырех регионов в состав России.