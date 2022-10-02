Госдума в понедельник рассмотрит проекты конституционных законов о вхождении четырех регионов в состав России

Государственная дума в понедельник, 3 октября, рассмотрит проекты конституционных законов о хождении Херсонской и Запорожской областей вместе с Луганской и Донецкой Народными Республиками в состав России, сообщил в воскресенье спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Также Госдума рассмотрит вопрос ратификации соответствующих международных договоров.

"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля. Чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве", — приводит слова Володина ТАСС.

По словам председателя Госдумы, депутатам предстоит серьезная работа. Как указал Володин, вхождение в состав России Севастополя и Крыма потребовало "принятия порядка 70 законов".

Сегодня же Конституционный суд признал законными договоры о вхождении четырех субъектов в состав России.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина