Суды Петербурга рассмотрели большую часть поданных адвокатом от "ОВД-Инфо"* апелляций по арестам после пацифистских акций

Суды в Петербурге рассмотрели большую часть апелляций по административным арестам после пацифистских акций, поданных адвокатом от "ОВД-Инфо"*, рассказали правозащитники 2 октября.

Всего юрист подала около 50 апелляций во Фрунзенский и Дзержинский суды города. Дзержинский суд рассмотрел 23 апелляции, уменьшив некоторым привлекаемым назначенные сроки с десяти до восьми суток административного ареста. Фрунзенский суд рассмотрел не все поданные апелляции, при этом решения по рассмотренным делам он оставил без изменений. Части арестованных при этом засчитали время, которое они провели в отделах полиции с момента задержания.

Как отмечается, в Дзержинском суде рассматривались дела задержанных на Исаакиевской площади 21 сентября, во Фрунзенском — дела задержанных после акции на Сенной площади 24 сентября.

Пацифистские несогласованные акции состоялись в Петербурге 21 и 24 сентября после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Как позже сообщила петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, после выступлений спецприемник на Захарьевской улице оказался полностью заполнен.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов