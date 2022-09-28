Спецприемник на Захарьевской оказался полностью заполнен после акции пацифистов

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила спецприемник на Захарьевской улице, сообщили в аппарате омбудсмена 28 сентября. По итогам проверки выяснилось, что учреждение полностью заполнено после прошедших пацифистских акций и что в местной библиотеке наблюдаются проблемы с книгами.

В настоящее время в спецприемнике содержатся 144 человека, рассказали в аппарате петербургской уполномоченной. Глава учреждения Валентин Воробьев рассказал Агапитовой, что большинство из них — молодые люди в возрасте "плюс-минус двадцать лет". По его словам, конфликтов с арестованными практически не возникает, их обеспечивают питанием и передачами, выпускают на прогулки и разрешают телефонные звонки по 15 минут. Поскольку пользование смартфонами запрещено, арестованным выдают кнопочные телефоны, позволяя выписывать контакты из принадлежащих им гаджетов.

При этом сотрудники спецприемника пожаловались Агапитовой, что "некоторые арестованные злоупотребляют своим правом на встречу с общественным защитником и фактически устраивают свидание с родственниками, друзьями и возлюбленными".

В свою очередь, сами арестованные заявили, что к спецприемнику претензий почти не имеют, за исключением состояния местной библиотеки. Как сообщается, в книгах завелись кровососущие насекомые, из-за чего их уничтожили, чтобы помешать распространению паразитов в камеры.

В то же время арестованные оставили множество жалоб на работу полиции во время протестных акций и после них. "[Жалобы] касаются задержаний, процесса оформления и условий содержания в отделах. В этот раз многие арестованные утверждают, что не слышали предупреждений и требования покинуть место проведения незаконной акции. Практически все около суток провели в отделах полиции, где отсутствуют условия для содержания большого количества людей", — перечислили сотрудники Агапитовой и добавили, что арестованные рассказывали об изъятиях мобильных телефонов без составления акта, о долгом ожидании в автобусе перед зданием суда и о жестких задержаниях. "Однако при поступлении в спецприемник травм зафиксировано не было", — добавили в аппарате.

Как заявила Агапитова, по результатам общения с арестованными в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти был направлен запрос. "Понимаю, что отделы полиции не рассчитаны на большое количество задержанных одновременно, но эту проблему надо как-то решать. Ведь это уже не первый раз. Люди не должны спать на полу и сутками находиться без еды", — указала она.

Несогласованная акция пацифистов состоялась в Петербурге 24 сентября, рассказ о ней читайте в материале ЗАКС.Ру. Большинству из задержанных на протестах суды назначили административные аресты.

До этого несогласованные выступления состоялись в городе 21 сентября, в день объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По их результатам суды Петербурга вынесли свыше 300 решений об арестах.

Фото: ombudsmanspb.ru