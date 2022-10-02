Путин внес в Госдуму законопроект о принятии четырех регионов в состав России

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщило 2 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентского комитета по госстроительству и законодательству.

"Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Законопроект предполагает включение ЛНР и ДНР в состав России в качестве субъектов со статусом республик, два других региона получат статус областей.

Ранее Конституционный суд признал законными договоры о вхождении регионов в состав России.