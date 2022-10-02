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Новости 16:36

Попова заявила о "достаточно интенсивном" снижении заболеваемости ковидом

фото ЗакС политика Попова заявила о "достаточно интенсивном" снижении заболеваемости ковидом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении вторую неделю подряд заболеваемости коронавирусом и и другими респираторными вирусными инфекциями в России, сообщило 2 октября ТАСС. По словам чиновницы, в этом сезоне ковид "ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы".

"Каждый год 1 сентября собираются коллективы — производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями", — заявила Попова.

При этом глава Роспотребнадзора высказалась о необходимости привиться от гриппа в связи с ожидаемым подъемом заболеваемости. "В случае ослабления состояния здоровья, конечно же, в публичных местах, в местах массового скопления рекомендуется носить маску. Меры профилактики известны, главное — ими не пренебрегать", — заключила она.

Ранее сообщалось, что патриарх РПЦ Кирилл заразился коронавирусом.

Фото: pixabay


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