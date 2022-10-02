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Новости 17:52

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении четырех регионов в состав России

фото ЗакС политика Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении четырех регионов в состав России

Президент Владимир Путин внес 2 октября на ратификацию в Государственную думу договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы в электронной базе Госдумы.

"Ратифицировать договор между РФ и ДНР о принятии в Россию Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года", — говорится в соответствующем документе. Аналогичным образом оформлены договоры с тремя другими регионами.

Что касается границ субъектов, то они определяются границами территорий, существовавшими на момент их образования и в день принятия их в состав России.

Ранее Путин внес в Госдуму проект федерального закона о вхождении четырех регионов в состав России.


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