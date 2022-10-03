СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды из-за стройки в Сестрорецке

Управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК) из-за стройки в Сестрорецке, информирует пресс-служба СК.

Ранее провести проверку и начать уголовное производство по данному вопросу поручил глава Следкома Александр Бастрыкин.

Как полагают следователи, в конце июня ряд неустановленных лиц начали проводить земляные работы и вырубку леса в природоохранной зоне Сестрорецка. Всё это и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

"В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - поделились в СК.

Отметим, что о локации участка, где проводились незаконные строительные работы, СК не сообщает.