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Новости 13:49

"Заморозку" петербургского закона о КРТ рассмотрят 5 октября

фото ЗакС политика "Заморозку" петербургского закона о КРТ рассмотрят 5 октября

Проект о приостановке отдельных положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге войдет в повестку заседания Заксобрания 5 октября. Об этом по итогу совета фракций сообщил в соцсетях спикер городского парламента Александр Бельский.

Он также отметил, что депутатам предстоит обсудить вопрос о регулировании выступлений уличных артистов и законопроект о предоставлении грантов производителям социальной рекламы. 

С инициативой о "заморозке" отдельных положений закона о КРТ до начала 2024 года выступил губернатор Александр Беглов. Он же был автором этого закона. Против планов новой реновации массово выступили жители "хрущевок", опасающиеся, что программа будет запущена в интересах инвесторов, а не простых граждан. Согласно действующей редакции закона, под снос рискуют попасть даже не аварийные "хрущевки", а их жителей могут переселить в другие районы.


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