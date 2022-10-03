Госдума ратифицировала договоры о присоединении к России новых территорий

Государственная дума на внеочередном заседании 3 октября одобрила включение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Проекты законов о ратификации договоров и образовании новых субъектов представил министр иностранных дел Сергей Лавров. За время своего выступления он несколько раз обвинил украинские власти в неонацизме, а также фальсификации истории, преследовании РПЦ, уничтожении книг и памятников.

- Уверен, что и следующий комплект конституционных законов будет одобрен, - заявил Лавров после подведения итогов голосования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая об Украине, заявил, что история на присоединяемых территориях "была переписана под диктовку Сороса".

Напомним, Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий 30 сентября. Позже эти документы признал Конституционный суд. Совет Федерации должен ратифицировать договоры во вторник, 4 октября.

Республики Донбасса появились весной 2014 году. Россия признала их независимость 21 февраля, а через три дня начала специальную военную операцию в Украине, в ходе которой российские войска заняли большую часть Херсонской и Запорожской областей.